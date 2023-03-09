İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terör operasyonlarında yakalanmışlardı 4'ü tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakın zamanda Sakarya’da gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakın zamanda Sakarya'da gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde yakın zamanda PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirilmişti.


8 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi. PKK/KCK örgüt üyeliğinden 1, DEAŞ 2, ve FETÖ/PDY'den katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan, 1'i mahkemeden, diğer 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.