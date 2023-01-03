Tezgah yeri anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde pazarda tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek ilçe merkezine kurulan pazar yerinde tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Meydana gelen olay neticesinde 1'i ağır toplamda 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.