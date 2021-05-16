TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 - Vanspor FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Vanspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Yarı Finale yükseldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler. Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık, Furkan Aksuoğlu
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Caner Koca (Hasan Bilal dk. 86), Berk İsmail Ünsal (Abdulaziz Solmaz dk. 72), Muhammet Reis (Oğuzhan Kayar dk. 84 ?), Ali Özgün (Mehmet Boztepe dk. 84 ?), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Nuri Fatih Aydın dk. 86 ?), Ümit Yasin Arslan
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Utku Şen, Üzeyir Ergün (Abdulkadir Özdemir dk. 36), Oktay Aydın, Ali Say (Burhan Arman dk. 76), Emre Özkan, Barış Gök, Muhammet Mahmut Emir (Ömer Yıldız dk. 62), Yakup Demir, Sedat Komi
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Ali Özgün (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart. Emre Özkan (dk. 81) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Üzeyir Ergün, Utku Şen, Oktay Aydın (Vanspor FK), Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)