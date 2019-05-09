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TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 1 - Samsunspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 yendi.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, İlker Takpak


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Umut Sözen dk. 87 ?), Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal (Hacı Ömer Doğru dk. 82 ?), Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlü (Savaş Tağa dk. 90 ?), Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu,


Samsunspor: Furkan Köse, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz, Yılmaz Özeren, Erhan Şentürk (Abdulkadir Özgen dk. 61), Cenk Kaplan, Erhan Kartal (Onur Eriş dk. 86 ?), Samet Asatekin, Erkam Resmen, Bahattin Köse (Enes İslam İlkin dk. 80 ?)


Gol: Serkan Odabaşoğlu (dk. 54) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor), Oğuz Gürbulak, Erhan Kartal, Abdulkadir Özgen (Samsunspor)

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