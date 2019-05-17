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TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final: Sakaryaspor: 4 - Sarıyer: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Play-Off Yarı Final ilk maçında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 4-0 yendi.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu


Hakemler: Serkan Tokat, Vural Gül, Anıl Usta


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Umut Sözen dk. 90 ? ), Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal (Hacı Ömer Doğru dk. 90 ?), Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlü (Savaş Tağa dk. 80), Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu,


Sarıyer: Ali Türkan, Mert Kula, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız, Özgür Çelik, Hakkı İsmet (Alim Harlak dk. 73), Ali Kucık (Bertul Kocabaş dk. 72), Hüseyin Bak, Samet Katanalp (İskender Alın dk. 89 ?), Ozan Solak, Adem Koçak


Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 50 ve 70), Oğuz Kocabal (dk. 78), Savaş Tağa (dk. 95+5) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Ferhat Yazgan, Zahit Fındık (Sakaryaspor), Samet Katanalp, Ozan Solak, Yaser Yıldız , Ali Kucık (Sarıyer)

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