TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 0 - Hekimoğlu Trabzonspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Fatih Karatağ, Necmi Demir, Doğukan Yıldırım
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu Oğuz Kocabal (Kadir Ari dk. 85 ?), Ali Özgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 73), İrfan Akgün (Ömer Can Sokullu dk. 46), Onur Ramazan Toprak, Ozan Sol (Hurşit Taşçı dk. 73), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Hekimoğlu Trabzonspor: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Hakan Yavuz, Halil İbrahim Tuna, Tunahan Ergül (Hakan Demir dk. 62), Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Mehmet Sak (Berkay Sefa Kara dk. 78), Emre Akgün, Mustafa Ethem Erboğa (Abdulkadir Beyazit dk. 78)
Kırmızı Kartlar: Oğuz Yıldırım (dk. 65) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Ozan Sol (Sakaryaspor), Yunus Emre Gedik, Hakan Demir, Emre Akgün (Hekimoğlu Trabzonspor)