İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 0 - Hekimoğlu Trabzonspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Tarık Güldal, Fatih Karatağ, Necmi Demir, Doğukan Yıldırım


Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu Oğuz Kocabal (Kadir Ari dk. 85 ?), Ali Özgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 73), İrfan Akgün (Ömer Can Sokullu dk. 46), Onur Ramazan Toprak, Ozan Sol (Hurşit Taşçı dk. 73), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt


Hekimoğlu Trabzonspor: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Hakan Yavuz, Halil İbrahim Tuna, Tunahan Ergül (Hakan Demir dk. 62), Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Mehmet Sak (Berkay Sefa Kara dk. 78), Emre Akgün, Mustafa Ethem Erboğa (Abdulkadir Beyazit dk. 78)


Kırmızı Kartlar: Oğuz Yıldırım (dk. 65) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Ozan Sol (Sakaryaspor), Yunus Emre Gedik, Hakan Demir, Emre Akgün (Hekimoğlu Trabzonspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.