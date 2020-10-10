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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 0 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Sakaryaspor evinde Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Alirıza Altunbakır, Caner Eroğlu, Abdulkadir Döner


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Muhammet Reis (Berk İsmail Ünsal dk. 70), Devrim Taşkaya (Abdulaziz Solmaz dk. 82), Ali Özgün, Oğuzhan Kayar, Mehmet Boztepe (Hasan Bilal dk. 70), Hakan Aslantaş (Alpay Koçaklı dk. 82), Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Azad Filiz dk. 70), Berkay Can Değirmencioğlu


Kırklarelispor: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Kubilay Akyüz (Emre Balkı dk. 63), Atakan Arslan (Görkem Fidan dk. 84), Yunus Emre Yalçın, Hamza Özdemir, Ersel Aslıyüksek, Davut Babur, Berkan Burak Turan (İsmail Ayaz dk. 68)


Sarı kartlar: Berkay Can Değirmencioğlu (Sakaryaspor), Yunus Emre Yalçın, Görkem Fidan (Kırklarelispor)

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