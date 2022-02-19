TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ankaraspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal, Eyüpcan Delibalta, Ali Özgün (Tahir Babaoğlu dk. 68) , Ömer Bozan (Umut Sönmez dk. 78), Okan Dernek (Hurşit Taşçı dk. 85 ?), Ozan Sol (Onur Ramazan Toprak dk. 78), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Burak Süleyman, Onur Karakabak
Ankaraspor: Metin Erol, Gökhan Kurumuş, Furkan Çil, Sedat Cengiz, Şahin Fıstıkçı, Alaettin Batuhan Tur, Erdal Öztürk (Mehmet Yiğit dk. 90 ?), Mehmet Gürkan Öztürk, Doğukan İnci (Erbay Eker dk. 34 (Engin Bekdemir dk. 83 ?)), Recep Yemişci, Orhan Aktaş
Gol: Burak Süleyman (dk. 13) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Recep Yemişci, Gökhan Kurumuş, Sedat Cengiz, Engin Bekdemir (Ankaraspor), Ali Özgün, Çağlayan Menderes, Okan Dernek (Sakaryaspor)