İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ankaraspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş


Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal, Eyüpcan Delibalta, Ali Özgün (Tahir Babaoğlu dk. 68) , Ömer Bozan (Umut Sönmez dk. 78), Okan Dernek (Hurşit Taşçı dk. 85 ?), Ozan Sol (Onur Ramazan Toprak dk. 78), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Burak Süleyman, Onur Karakabak


Ankaraspor: Metin Erol, Gökhan Kurumuş, Furkan Çil, Sedat Cengiz, Şahin Fıstıkçı, Alaettin Batuhan Tur, Erdal Öztürk (Mehmet Yiğit dk. 90 ?), Mehmet Gürkan Öztürk, Doğukan İnci (Erbay Eker dk. 34 (Engin Bekdemir dk. 83 ?)), Recep Yemişci, Orhan Aktaş


Gol: Burak Süleyman (dk. 13) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Recep Yemişci, Gökhan Kurumuş, Sedat Cengiz, Engin Bekdemir (Ankaraspor), Ali Özgün, Çağlayan Menderes, Okan Dernek (Sakaryaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.