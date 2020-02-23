TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Şeref Taştan, Abdülhamit Söyler, Serhat Sağır
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Alper Tursun, Nuri Fatih Aydın (Onur Eriş dk. 28), Sinan Özkan (Okan Eken dk. 46), Azad Filiz, Hamza Özdemir (Ö. Alp Kulga dk. 73), Berkan Can Değirmencioğlu
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Sinan Akaydın (Tayyib Kanarya dk. 67), Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz, Halil İbrahim Sönmez (Doğan Can Davas dk. 86 ?), İrfan Başaran (Benhur Keser dk. 74)
Gol: Okan Eken (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Azad Filiz, Serkan Odabaşoğlu, Okan Eken (Sakaryaspor), Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor)