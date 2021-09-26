TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bodrumspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Gürel Uzuner
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal (Savaş Yılmaz dk. 67), Ali Özgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67), İrfan Akgün (Ömer Bozan dk. 75), Onur Ramazan Toprak, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 75), Umut Sönmez (Kadir Ari dk. 87), Ümit Kurt
Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Harun Kavaklıdere (Habib Biçer dk. 83 ?), Omar İmeri, Süleyman Güneş (Oğuzhan Doğan dk. 46), Üzeyir Ergün (Burhan Eşer dk. 46), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Cenk Şen dk. 64), Bahadır Erol, Halil İbrahim Sevinç (Erkan Değişmez dk. 64)
Gol: Serkan Odabaşoğlu (dk. 36) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ümit Kurt, Furkan Köse, Mustafa Tahir Babaoğlu (Sakaryaspor), Onur Akbay, Süleyman Güneş (Bodrumspor)