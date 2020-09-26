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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Eyüpspor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Sakaryaspor evinde Eyüpspor ile berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Gürel Uzuner, Vural Gül, Mehmet Dura


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir (Özkan Taştemur dk. 46), Caner Koca (Azad Filiz dk. 87), Berk İsmail Ünsal (Hasan Bilal dk. 90 ?), Muhammet Reis, Devrim Taşkaya (Alpay Koçaklı dk. 72), Mehmet Boztepe (Abdulaziz Solamaz dk. 46), Hakan Aslantaş, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya, Berkay Can Değirmencioğlu


Eyüpspor: Emrullah Şalk, Serdar Cansu, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Taha Can Velioğlu, Taşkın İlter, Mikail Okyar (Timur Temeltaş dk. 70), Muhammed Akarslan (Alp Tutar dk. 85 ?), Okan Baydemir (Onur Eriş dk. 59), Sadık Baş, Taha Balcı (Murat Yılmaz dk. 59)


Goller: Sadık Baş (dk. 40) (Eyüpspor), Devrim Taşkaya (dk. 56) (Sakaryaspor)


Kırmızı kart: Emrullah Şalk (dk. 83) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Muhammed Akarslan, Mikail Okyar (Eyüpspor), Alpay Koçaklı (Sakaryaspor)

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