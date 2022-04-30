TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 0

Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, 37. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

Kahramanmaraşspor sahaya ‘Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya' yazılı pankart ile çıktı. Şampiyonluk kutlamalarına günler öncesinde başlayan yeşil-siyahlı takıma kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez tarafından takdim edilecek. Stat ve şehirde şampiyonluk kutlamaları gece boyunca devam edecek. Kupa töreninde büyük coşku yaşanan statta 30 bine yakın taraftar mücadeleyi takip etti. 2010 yılından bu yana 7 kez play-off mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip, 11 yıl sonra 1. Lig hasretine son verdi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Vedat Demir, Çağrı Yıldırım, Gökhan Alkayalar

Sakaryaspor: Furkan Köse (Fatih Gülmez dk. 46), Çağlayan Menderes (Eyüpcan Delibalta dk. 69), Doğan Ateş (Okan Dernek dk. 84), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan, Onur Ramazan Toprak (Tahir Babaoğlu dk. 62), Burak Süleyman, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Ozanl Sol dk. 62), Ümit Kurt

Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin, Ömer Faruk Gümüş (Melih Deşir dk. 84 ?), Deniz Solmaz, Mustafa Sol, Yusuf Çelik, İbrahim Hırçın, Koray Kerem Köysüren, Yakup Ramazan Zorlu (Berkay Can dk. 46), Hebat Alan (Özcan Atalay dk. 46), Mehmet Ali Akın (İbrahim Kıraç Gündüz dk. 81 ?)

Gol: Burak Süleyman (dk. 41) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Koray Kerem Köysüren, Özcan Atalay (Kahramanmaraşspor)