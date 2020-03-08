TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Murat Erölmez, Gökhan Alkayalar
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Denis Taşkesen dk. 87 ?), Abdulaziz Solmaz (Sinan Özkan dk. 84 ?), Berk İsmail Ünsal, Alper Tursun, Hasan Bilal (Barış Örücü dk. 65), Onur Eriş, Azad Filiz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan
Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Rıza Efendioğlu, Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın, Atalay Gürel (Aykut Çolakoğlu dk. 87 ?), Atalay Yıldırım (Hakkı Yıldız dk. 76), Hüseyin Altuğ Taş, Altar Han Hidayetoğlu, Emir Can Sayar, Berkin Taşkın (Şahan Akyüz dk. 90+ ?), Recep Yemişçi
Gol: Berk İsmail Ünsal (dk. 6) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal, Azad Filiz (Sakaryaspor), Recep Yemişçi, Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu)