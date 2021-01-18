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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Serik Belediyesporla 1-1 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selman Timur, Çetin Öncel


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Hakan Aslantaş, Berkay Can Değirmencioğlu, Burak Öksüz, Canberk Özdemir, Azad Filiz, Hasan Bilal (Mehmet Boztepe dk. 52), Çağrı Ortakaya (Caner Koca dk. 82 ?), Muhammet Reis, Abdülaziz Solmaz (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Ali Özgün (Oğuzhan Kayar dk. 90 ?)


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Yusuf Onur Arıkan, Canberk Aydın (Abdülsamet Burak dk. 46), Ercan Şirin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Mustafa Çınar dk. 64), Batuhan Arslan (Mahsun Çapkan dk. 76), Gökay Eser, Sinan Kalaycı, Sinan Özkan, Murat Gürbüzerol


Goller: Abdülaziz Solmaz (dk. 68) (Sakaryaspor), Murat Gürbüzerol (dk. 89) (Serik Belediyespor)


Sarı Kartlar: Çağrı Ortakaya, Hasan Bilal (Sakaryaspor), Emre Bekir, Sinan Özkan (Serik belediyespor)

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