TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Vanspor FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Selim Şenöz, Sinan Bilen, Sezer Yalçın
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Ö. Can Sokullu dk. 72), Okan Dernek (Ali Özgün dk. 80 ?), Mehmet Yıldızaç, Burak Süleyman, Onur Karakabak, Hurşit Taşcı (Ozan Sol dk. 57), Ümit Kurt, Tahir Babaoğlu (Murat Yılmaz dk. 57)
Vanspor FK: Mete Yıldız, Furkan Polat, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Onur Tekin, Uğur Can (Mehmet Ali Yurdakul dk. 90+5 ?), Mehmet Özdıraz (Oktay Gürdal dk. 71), Barış Sağır, İsa Nalbant (Emrah Tacir dk. 83 ?), Kubilay Akyüz (Y. Şengüler dk. 71)
Goller: Ömer Bozan (dk. 45+1) (Sakaryaspor), Mehmet Özdinaz (dk. 32) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Kubilay Akyüz, Mete Yıldız, Miraç Acer (Vanspor FK)