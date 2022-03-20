TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Adıyaman Futbol Kulübü: 0

0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mehmet Kuru
Sakaryaspor: Furkan Köse (Fatih Gülmez dk. 67), Çağlayan Menderes, Ömer Bozan, Okan Dernek, Ozan Sol (Onur Ramazan Toprak dk. 74), Selçuk Alibaz (Hurşit Taşcı dk. 67), Burak Süleyman, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt (Eyüpcan Delibalta dk. 57), Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 74)
Adıyaman Futbol Kulübü: Türker Dirdiroğlu, Eren Tokat, Cengizhan Akgün (Göktan Işılak dk. 57), Taylan Özgün (Kerem Çalışkan dk. 74), Emin Altunay, Evren Kilarci, Yılmaz Daler, Osman Torun, Mustafa Çağlayan, Mert Arabacı (Emre Gürsel Hürcan dk. 74), İbrahim Halil Öner (Muhammet Akpınar dk. 57)
Goller: Burak Süleyman (dk. 54), Ozan Sol (dk. 61) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Selçuk Alibaz, Çağlayan Menderes, Ozan Sol (Sakaryaspor), Türker Dırdıroğlu (Adıyaman Futbol Kulübü)