TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'u ile 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl, Buğra Can Semercioğlu, Levent Yeşilyurt
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (İrfan Akgün dk. 62), Onur Ramazana Toprak (Kadir Ari dk. 86 ?), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Ozan Sol dk. 70), Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 86 ?)
Afjet Afyonspor: Bayram Olgun, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Feyyaz Belen (İsmail Haktan Odabaşı dk. 63), Melik Derin (İlke Tankul dk. 80 ?), Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal (Alaattin Hamza Ok dk. 46), Erdinç Tekgöz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Cihan Özkara dk. 80 ?), Celal Hanalp
Goller: Hurşit Taşcı (dk. 18), Ozan Sol (dk. 79) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Oğuz Kocabal, Onur Toprak (Sakaryaspor), Melik Derin, Feyyaz Belen, Taha Can Velioğlu, Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor)