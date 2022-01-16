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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bayburtspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 20. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bayburtspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Barış Sun, Hüseyin Gökberk Arslan


Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu (İrfan Akgün dk. 59), Oğuz Kocabal, Ali Özgün (Tahir Babaoğlu dk. 59), Ömer Bozan (Okan Dernek dk. 81 ?), Ozan Sol (Eyüpcan Delibalta dk. 90+1 ?), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Umut Sönmez dk. 90+1 ?), Ümit Kurt


Bayburtspor: Tarık Mayhoş (Gökhan Yılmaz dk. 77), Sefa Narin, Onur Kolay, Emre Şahin, Ö. Faruk Çalışkan (Ali Aydemir dk. 71), Uğur Aygören, Y. Emre Yalçın, Ali Fırat Okur, Tayyib Kanarya (İlker Sayan dk. 77), Ömer Esenkaya, Zülküf Özer


Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 70 ve 90) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Ali Fırat Okur, Emre Şahin, Onur Kolay (Bayburtspor), Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)

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