TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bodrumspor: 6

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'a 6-2 mağlup oldu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Bayram Başkan, Muhammet Yıldız, Umut İncili
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Nuri Fatih Aydın (Berk İsmail Ünsal dk. 46), Muhammet Reis, Devrim Taşkaya (Hasan Bilal dk. 46), (Abdulaziz Solmaz dk. 71), Ali Özgün, Mehmet Boztepe, Azad Filiz, Burak Öksüz, Özkan Taştemur (Oğuzhan Kayar dk. 58), Çağrı Ortakaya, Ümit Yasin Arslan
Bodrumspor: Gökdeniz Yılmaz, Erkan Değişmez (Hüseyin Erkan dk. 85 ?), Harun Kavaklıdere, Oğuzhan Türk (İsmail Tarım dk. 90 ?), Sergen Yatağan, Medeni Bingöl, Orhan Aktaş, Ozan Sol (Kayahan Karagöl dk. 90 ?), Muhammet Aran, Celal Dumanlı (Cenk Şen dk. 46), Batuhan Berkay Fındık
Goller: Devrim Taşkaya (dk. 54), Ali Özgün (dk. 89) Sakaryaspor, Ozan Sol (dk. 21, 42, 52), Oğuzhan Türk (dk. 54), Harun Kavaklıdere (dk. 84, 90) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Oğuz Çalışkan, Ümit Yasin Arslan, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Muhammet Reis (Sakaryaspor), Celal Dumanlı, Muhammet Aran, Gökdeniz Yılmaz (Bodrumspor)