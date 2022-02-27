TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - İnegölspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal, Onur Ramazan Toprak, Ömer Can Sokullu (Ali Özgün dk. 58), Okan Dernek (Selçuk Alibaz dk. 77), Mehmet Mustafa Yıldızaç (Oğuz Yıldırım dk. 58), Onur Karakabak, Hurşit Taşcı (Umut Sönmez dk. 58), Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Murat Yılmaz dk. 77)
İnegölspor: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Furkan Mızrak dk. 90 ?), Emir Özsoy (Serhat Emirler dk. 85), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Furkan Özyapı, Ersel Aslıyüksek (Aykut Uluç dk. 73), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Gülhan Üreyen dk. 90 ?)
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8), Ömer Faruk Ermeç (dk. 29) (İnegölspor), Tahir Babaoğlu (dk. 39), Ümit Kurt (dk. 63) Sakaryaspor
Kırmızı kart: Serkan Sözmen (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Siverek (İnegölspor), Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)