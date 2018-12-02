TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Murat Erölmez
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal (İlyas Çakmak dk. 90 ?), Ferhat Yazgan (Burak Bekaroğlu dk. 89 ?), Ümit Yasir Arslan, Dilaver Güçlü (Savaş Tağa dk. 85 ?), Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır, Abdulaziz Solmaz (Niyazi Batuhan Salman dk. 78), Ayhan Gürbüz, Ozan Kılıçoğlu (Sinan Akaydın dk. 70), Erkan Taşkıran, Muhammet Haşim Çoban, Soner Dikmen, Muharrem Ozan Cengiz, Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı
Goller: Zahit Fındık (dk. 24), Berk Ünsal (dk. 36) (Sakaryaspor), Ayhan Gürbüz (dk. 80) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Ozan Kılıçoğlu, Erkan Taşkıran, Muharrem Ozan Cengiz, Ayhan Gürbüz (Kastamonuspor 1966), Oğuz Çalışkan, Zahit Fındık (Sakaryaspor)