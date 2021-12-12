TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Serik Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Volkan Okur, Mehmet Pekmezci, Alkan Parsak, Fatih Karatağ
Sakaryaspor: Furkan Köse, Eyüpcan Delibalta, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (İrfan Akgün dk. 74), Ozan Sol (Kadir Ari dk. 80 ?), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Umut Sönmez dk. 80), Ümit Kurt, Ali Özgün (M. Kaan Çalık dk. 90+4 ?)
Serik Belediyespor: İsmail Cengiz, Sezer Yıldırım, Atakan Cangöz, Çınar Tarhan, Furkan Yaman, Burak Göksel (Burak Sürmeli dk. 80 ?), Atakan Arslan (Zafer Şensoy dk. 66), Ahmet Abdullah Çakmak (İbrahim Hırçın dk. 80 ?), Ferdi Konak, Yusuf Onur Arıkan, Okan Yıldız (Fuat Bavuk dk. 88 ?)
Goller: Ali Özgün (dk. 18 ve 29) (Sakaryaspor), Burak Göksel (dk. 27) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Ferdi Konak (dk. 75) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Furkan Köse, Serkan Odabaşoğlu, Onur Toprak (Sakaryaspor), Atakan Cangöz, Y. Onur Arıkan, Ahmet Abdullah Çakmak (Serik Belediyespor)