TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Ahmet Şimşek, Vural Gül, Oğuzhan Uğurlu
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal (İlyas Çakmak dk. 81), Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlü, Zahit Fındık (Alper Tursun dk. 90 ?), Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Savaş Yılmaz, Oğuz Gürbulak (İrfan Başaran dk. 88 ?), İlyas Kubilay Yavuz, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Erhan Kartal, Canberk Dilaver, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin (Erhan Şentürk dk. 46), Bahattin Köse (Ramazan Çevik dk. 75)
Goller: Samet Asatekin (dk. 5), Oğuz Gürbulak (dk. 48) (Samsunspor), Dilaver Güçlü (dk. 36), Dilaver Güçlü (dk. 53) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Ferhat Yazgan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Savaş Yılmaz, Bahattin Köse, İrfan Başaran (Samsunspor)