TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Diyarbekirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Hasan Cebeci, Tolga Tugay İnan
Sakaryaspor: Furkan Köse, Hurşit Taşçı, Çağlayan Menderes, Ümit Kurt, Mehmet Yıldızaç, Ömer Can Sokullu (Selçuk Alibaz dk. 59), Oğuz Kocabal (Okan Dernek dk. 78), Ömer Bozan (Doğan Ateş dk. 59), Onur Ramazan Toprak, Burak Süleyman (Ozan Sol dk. 63), Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 78)
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş (Atakan Akyol dk. 22), Baran Işık, Emircan Sayar (Reşo Akın dk. 61), İzzet Çelik, Serdar Güncü (Cihan Aydın dk. 71), İbrahim Has, Şahin Şafakoğlu, Furkan Özdemir (Oğuzhan Kayar dk. 46), Şerif Doğan, Serhat Enes Çalışan (Bilal Kılıç dk. 71), Ali Mert Aydın
Goller: Hurşit Taşçı (dk. 32), Oğuz Kocabal (dk. 48), Ali Özgün (dk. 90) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: İbrahim Has (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışan, Furkan Özdemir, Bilal Kılıç (Diyarbekirspor), Oğuz Kocabal, Okan Dernek (Sakaryaspor)