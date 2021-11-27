TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alper Oran, Serhat Sağır, Buğur Han Güler
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu (İrfan Akgün dk. 85 ?), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Ömer Can Sokullu dk. 75), Onur Ramazan Toprak (Ozan Sol dk. 39), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Umut Sönmez dk. 75), Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Kadir Ari dk. 85 ?)
Etimesgut Belediyespor: Emre Selen, Özkan Taştemur, İsmail Güner, Berk Akgönül (Maksut Taşkıran dk. 83 ?), Ahmet Karadayı (Engin Bekdemir dk. 60), Emre Gündoğdu, Göksu Türkdoğan, Mehmet Ali Akın (Halil Köçer dk. 70), Sezer Özmen, Cevat Kuy, Turan Yılmaz
Goller: Ozan Sol (dk. 54, 55 ve 85) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Turan Yılmaz, Ahmet Karadayı (Etimesgut Belediyespor)