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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Gümüşhanespor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş, Okan Kayataş


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal, Umut Sözen, Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Tevfik Köse (Hacı Ömer Doğru dk. 76), Dilaver Güçlü (Yusuf Kaan Kara dk. 89 ?), Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Hakkı Can Aksu dk. 82 ?)


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu, Kadir Ari, Ahmet Güven, Azad Kevin Odabaşı (Mert Çakar dk. 72), Murat Kayalı, Hüseyin Altuğ Taş, Muharrem Efe (Tekin Adar dk. 56), Mehmet Cansın Çiçek, Tuğay Adamcıl (Sancar Yıldırım dk. 32)


Goller: Dilaver Güçlü (dk. 9 pen.), Ümit Yasin Arslan (dk. 24), Tevfik Köse (dk. 59 pen.) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Hacı Ömer Doğru (Sakaryaspor)

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