TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Turgutluspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Enes Biroğlu, Şafak Nalbantoğlu, Okan Kayataş
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Doğan Ateş (Okan Dernek dk. 70), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Burak Süleyman dk. 75), Ozan Sol (Onur Ramazan Toprak dk. 70), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Ömer Can Sokullu dk. 83), Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 83)
Turgutluspor: Fatih Demirlek (Ozan Can Oruç dk. 62), Özgür Özdemir, Emre Keskin, Hakan Turan (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 83), Ahmet Şahinbaz, Haşim Ada Şahin, Ekrem Okkay (Mutlu Aksu Doğan dk. 46) (Erkan Taşkıran dk. 62), Okan Erdik, Ali Kuçik (Muhammet Haşim Çoban dk. 70), Hamit Kulya, Sinan Akaydın
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 56), Burak Süleyman (dk. 77), Oğuz Yıldırım (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ümit Kurt (Sakaryaspor), Okan Erdik, Sinan Akaydın (Turgutluspor)