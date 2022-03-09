TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Çorum FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 22. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, evinde ağırladığı Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Umut Sönmez dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 83 ?), Okan Dernek, Ozan Sol (Onur Ramazan Toprak dk. 64), Burak Süleyman (Hurşit Taşçı dk. 64), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümüt Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 71)
Çorum FK: Mahmut Eren Güler, Berkay Can Değirmencioğlu, Atakan Akkaynak (Batuhan Er dk. 64), Recek Türköz, Murat Yıldırım, Burak Çalık (Kürşat Altunkaya dk. 88 ?), İsmet Benli, Mustafa Eren Damar, Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Akyüz (Nurullah Solak dk. 90 ?), Sefa Akın Başıbüyük
Goller: Ömer Bozan (dk. 20), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 61), Hurşit Taşçı (dk. 71), Ali Özgün (dk. 72) (Sakaryaspor), Burak Çalık (dk. 64) Çorum FK
Sarı Kartlar: Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım (Çorum FK), Ömer Can Sokullu, Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)