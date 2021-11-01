TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK ile 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Çağrı Ateş, Erdoğan Özkaya
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Ö. Can Sokullu dk. 60), Onur Toprak (Ozan Sol dk. 73), Onur Karabak, Oğuz Yıldırım (İrfan Akgün dk. 60), Hurşit Taşcı, (Umut Sönmez dk. 60) Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 73)
Niğde Anadolu FK: Ümit Karaal, Tayfun Tatlı (Cumhur Yılmaztürk dk. 46), Berat Tosun, Yılmaz Can Taşkıran (Murat Elkatmış dk. 52), H. Cihan Avcu (Atalay Gürel dk. 52), Mertcan Dağlı, Alperen Selvi, P. Abay, Recep Türköz (Mustafa Kaya dk. 86 ?), Aykut Çolakoğlu, Ferhat Katipoğlu
Goller: Ömer Bozan (dk. 5), Tahir Babaoğlu (dk. 28 ve 51), Oğuz Kocabal (dk. 38) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Ümit Karaal, Cumhur Yılmaztürk, Recep Türköz (Niğde Anadolu FK)