TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Sivas Belediyespor: 2

2 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Feridun Daldaş, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan, Erdem Temel
Sakaryaspor: Furkan Köse, Eyüpcan Delibalta, Oğuz Kocabal, Ali Özgün, Ömer Bozan (Serkan Odabaşoğlu dk. 69), İrfan Akgün (Murat Kaan Çalık dk. 84 ?), Ozan Sol (Kadir Ari dk. 78), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 78), Hurşit Taşcı (Umut Sönmez dk. 78), Ümit Kurt
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Mustafa Aydın dk. 46), Alpay Koçaklı (Sinan Özkan dk. 71), Ozan Kılıçoğlu (Muhammet Furkan Işık dk. 78), Timur Kosovalı, Doğancan Kılıç (Gökhan Çetinus dk. 60), Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara, Enes Yılmaz (Yücel Candemir dk. 46), Barış Sagır
Goller: Alpay Koçaklı (dk. 1), Sinan Özkan (dk. 90+5) (Sivas Belediyespor), Ali Özgün (dk. 17), Ozan Sol (dk. 25, 59), Hurşit Taşcı (dk. 57) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ömer Bozan, Ümit Kurt, Eyüpcan Delibalta (Sakaryaspor), Ozan Kılıçoğlu, Timur Kosovalı (Sivas Belediyespor)