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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'yı 4-2 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Can Cengiz, Ufuk Uğurlu, Samet Özkul


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Özgür Kedikli (Orkun Dervişler dk. 83 ?), Bekir İrtegün, Berkaycan Değirmencioğlu, Taşkın İlter (Serkan Odabaşoğlu dk. 75), Denis Taşkesen, Abdülaziz Solmaz, Aydın Yılmaz (Okan Baydemir dk. 71), Berk İsmail Ünsal, Yaser Hacımustafaoğlu


Vanspor FK: Salih Şenbaş, Yakup Demir, Ufukhan Bayraktar, Şerif Doğan (Murah Behram dk. 60), Barış Sağır, Barış Gök, Oktay Aydın, Mert Özyıldırım (Cihan Özkaymak dk. 59), Serdar Cansu, Batuhan Er, Mehmet Sıddık İstemi (Samet Cantürk dk. 45)


Goller: Batuhan Er (dk. 21), Serdar Cansu (dk. 33) (Vanspor), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 45), Abdulaziz Solmaz (dk. 55), Abulaziz Solmaz (dk. 68), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 90) (Sakaryaspor)


Kırmızı kart: Yakup Demir (dk. 43) (Vanspor)


Sarı kartlar: Yakup Demir, Batuhan Er, Salih Şenbaş, Oktay Aydın (Vanspor), Yaser Hacımustafaoğlu (Sakaryaspor)

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