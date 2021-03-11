İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF hakemlerinden Başkan Soykan'a anlamlı hediye

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a imzalı milli takım forması hediye edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a imzalı milli takım forması hediye edildi.


Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ve TFF klasman hakemi Levent Gümüşdere ile bir araya geldi. Lig hakemi Karaoğlan ve klasman hakemi Gümüşdere, Soykan'ın ismi bulunan ve A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı formayı Başkan Soykan'a hediye etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.