Teknik donanımı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle 2018 yılı boyunca da vatandaşlara etkin hizmet sunan Tıp Merkezinin, ‘Yıllık Faaliyet Raporu' açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezinde 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, 2018 yılında 76 bin 555 hastayı muayene ettiklerini söyledi. Sarı, "2018 yılında 76 bin 555 hastamızı muayene ettik. ‘Sağlığınız bize emanet' düsturu, uzman hekim kadromuzla hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunduk. İnşallah 2019 yılında da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Tıp Merkezinde vatandaşlara modern hizmet anlayışı içerisinde tıbbi destek sunduklarını dile getiren Sarı, “Geride bıraktığımız yıl içerisinde 10 bin 179 hastamıza pansuman ve enjeksiyon muayenelerini gerçekleştirdik. Bin 580 hastamıza elektro kalp grafiği çekimi yaptık. 106 bin 308 adet biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve idrar tahlilleri yaparken, 16 bin 10 vatandaşımızın röntgen filmini çektik. Bin 120 hastanın şehir içi ve şehir dışı çeşitli hastanelere naklini ve evde sağlık hizmetlerimiz kapsamında 283 vatandaşımıza ise hasta yatağı vererek çeşitli hizmet alanlarında binlerce hemşehrimize ulaştık” diye konuştu.

Yıl boyunca gerçekleştirilen konferanslara ilişkin konuşan Sarı, “Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması ve hastalıkların oluşmadan önlenmesini sağlamak amacıyla farklı konuda, alanında uzman hekimlerin anlatımıyla halka yönelik ücretsiz konferanslar düzenledik. Kronik Böbrek Yetmezliği, Çocuklarda Astım, MS Hasta Okulu, Okul Çağı Çocuklarında Sağlık ve Hijyen, Eklem Kireçlenmesi, Bana AİDS Bulaşır mı? Erişkinlerde İlaç Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar, İlkokul Öğrencilerine Akılcı İlaç Kullanımı, Ortaokul Öğrencilerine Akılcı İlaç Kullanımı, Çocuklarda Beslenme ve Kansızlıklar konferanslarımızın konu başlıklarıydı. Ağız ve diş sağlığı haftası kapsamında okul öncesi öğrencilerine diş taraması yaptık. Diş sağlığının korunması adına bilgiler verdik. İnşallah 2019 yılında da aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk yardım bilincini kazandırmak amacıyla ‘İlk yardım Hayat Kurtarır' projesi ile Temel İlk yardım eğitimi düzenledik ve 462 kişiye Katılım Belgesi takdim ettik. Bu vesileyle yıl boyunca vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.