Tıpta yapay zeka SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Konferans Salonunda düzenlenen panelin akademik danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa Altındiş yürütürken, oturum başkanlığında Prof. Dr. Melih Bulut yer aldı. Panelde ilk konuşmacı olan İstinye Üniversitesi Onkolog Uzm. Dr. Levent Korkmaz, yapay zekanın gelecekte mesleklere olacak etkisinden, yapay zekanın makine öğrenilmesinde kullanılmasından ve WisdomEra yapılanmasından bahsetti.

Yapay zeka çalışmaları için önce veri bilimi ve tıbbi verileri sağlam katalizör ile birleştirmeye gereksinim olduğunu vurgulayan Korkmaz, asıl sorunun “yapay zeka size ne yapsın?” şeklinde olması gerektiğini belirtti. Bu sorunun gerektirdiği unsurları da Karar-Destek Sisteminin geliştirilmesi, Rules-engine (kural motoru), yazılımsal fonksiyon, veri istatistiği ve makine öğrenilmesi (yapay zeka algoritmalar) şeklinde sıraladı. Yapay zeka kullanımının önemine vurgu yapan Korkmaz, “Bu tren kesinlikle kaçırılmamalı, büyük bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Bunu kullanmak milli bir konudur ve bu bilgi kesinlikle iyi insanlar tarafından kullanılmalıdır” dedi.

Panelde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin bir konuşma yaptı. Yapay zeka teriminin ilk olarak öğrenme ve problem çözme gibi insan zekasını taklit eden bilgisayarları tanımlamak için kullanıldığını söyleyen Şahin, ancak günümüzde tıp alanındaki ana ilgi alanının, teşhis ve tedavi önerileri sunabilecek yöntemlerin geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Şahin, dijital sağlık finansmanının hızla arttığını (2019 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 23 artışla 3.5 milyar dolar), 371 yeni dijital sağlık anlaşması gerçekleştiğini ve toplam sağlık pazarı değerinin 90.7 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtti.

Psikiyatride yeni dönem yapay zeka ve klinik uygulamalarıyla ilgilenmeye başladığını belirten son konuşmacı Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Psikiyatrist Doç. Dr. Alper Kılıç, sibernetik teknolojiden ilham aldığını, antidepresanların azaltılması için yapay zekanın önemli olacağını ve bunun sonucunda kaynak israfının azalacağını vurguladı. Panelin sonuna doğru oturum başkanı Prof. Dr. Melih Bulut, insana ait yetenekleri yapay zeka gücüyle birleştirerek, topluma nasıl bir fayda sağlayacağını ve yapay zekanın birçok mesleği yok etme korkusunun yersiz olduğuna değindi. Bulut, “Asıl önemli olan 5 yıllık bir süre içinde yapay zekaya gerekli önem verilmelidir" diye konuştu. Genetik değişim devrinin yapay zeka ile en son gelinen nokta olduğunu ifade eden Bulut, birçok çalışma yapıldığını ve bu çalışmalara katılım sağlanmasının gerekli olduğunu belirtti.

Panel 2020 yılında “Bilgi işleyen her sistem zeka üretir” başlıklı büyük bir çalıştay yapma kararı alarak sona erdi.