Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda tır dorsesi yan yattı. Yaşan kaza sonrasında D-100 karayolu tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pekşenler Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun kaygan olması nedeniyle seyir halindeki tırın dorsesi yan yattı. Yolu kapatan dorse nedeni ile trafik tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay yerine ekipler ve kurtarıcı sevk edildi.

Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.