Tır, hafif ticari araca çarparak önünde işte böyle sürükledi

Sakarya'da Nisan ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlaller acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Nisan ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Nisan ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Tır, hafif ticari aracı önünde sürükledi

Görüntülerde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi istikametinde ilerlemekte olan otomobil ile Harmanlı Sokak'tan, Maliye Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Diğer bir görüntüde ise, kavşağa hızla giren hafif ticari araç ile işçi minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı. Son görüntüde de, tırın hafif ticari araca çarpması ve daha sonrasında önünde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.