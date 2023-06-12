Tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde H.D. idaresindeki tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan E.Ç. (18) ile S.K. (19) isimli iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.