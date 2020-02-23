Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu Rasimpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Caddesi üzerinden Rasimpaşa Bulvarı'na geçmekte olan İsmail Kandemir idaresindeki 34 YM 8153 plakalı otomobile, Düzce istikametine doğru seyir halinde olan S.D. idaresindeki 41 F 9589 plakalı tır yandan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan sürücü İsmail Kandemir ile araçta yolcu olan M.D. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Kandemir kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı tır sürücüsü S.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı M.D.'nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.