Tır, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Hendekspor Sportif Direktörü Numan Cengiz olduğu öğrenildi.

Kaza, Hendek ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 DF 823 plakalı Man marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, Numan Cengiz otomobil içerisinde sıkışırken eşi Hülya Cengiz yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Numan Cengiz'in cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı olan eşi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, meydana gelen kazada hayatını kaybeden Numan Cengiz'in Hendekspor Sportif Direktörü olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.