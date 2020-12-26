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Tıra arakadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.


Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemeler sonrasında kimliği belirlendi. Aynı istikamette yan yola girdiği esnada tıra arkadan çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.


Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda ölen kişinin 25 yaşındaki Ferhat Yavuz olduğunu belirledi.

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