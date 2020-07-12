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Tıra çarpmamak için direksiyonunu kırdı, tarlada çalışan adama çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün tırla çarpışmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil yoldan çıkarak tarlada çalışan adama çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün tırla çarpışmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil yoldan çıkarak tarlada çalışan adama çarptı. Tarlada çalışırken ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.


Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 EY 775 plakalı otomobilin sürücüsü tır ile çarpışmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç o esnada tarlada çalışan soyismi henüz öğrenilemeyen A.'ya çarptı. Kazada A. ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı şahıs, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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