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Tırın lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda seyir halindeki bir tırın lastiğinde çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda seyir halindeki bir tırın lastiğinde çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Kuzuluk mevkiinde seyir halinde olan bir tırda meydana geldi. Seyir halinde olan 54 FF 442 dorse plakalı tırın lastiğinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yanan lastik söndürüldü. Dorseye sıçramadan söndürülen yangın olası bir faciayı önlerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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