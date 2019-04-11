Tırlar ve kamyonların çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM otoyolunda kamyonların ve tırların karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan S.S., idaresindeki 19 KP 071 plakalı hafriyat kamyonu, C.U., idaresindeki 33 VKH 66 plakalı kamyon, 07 TR 383 plakalı portakal yüklü tır, 34 BS 2990 plakalı konteynr yüklü tır aynı istikamete giderken birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu devrilerek sürücüsü kamyon altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri kamyon altında kalan S.S.'yi çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Yapılan müdahale sonucu yaralı kamyonun altından çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karayolları ekipleri yolları temizledi. Kamyonlar ve tırlar vinç sayesinde yol kenarına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.