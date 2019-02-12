İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırmanma sporuna destek devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park öğrencileri Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Boulder 2.

Ayak Sakarya yarışmasında yer aldı. Yarışma sonucunda 2 sporcu 10. ve 11. sırada yer alırken mücadele renkli görüntülere sahne oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşayarak Öğrenme ve Macera Park'ta eğitim alan Spor ve Tırmanış öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Boulder 2. Ayak Sakarya yarışmasında yer aldı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplamda 160 sporcu katıldı. Yarışmada Macera Park adına ‘Küçük C Erkekler' kategorisinde yarışan Kerem Sağır 10. ve Enes Kadir Deribaş yarışmayı 11. sırada tamamladı. Aile ve Çocuk Hizmetleri Murat Kıroğlu yaptığı açıklamada, “Bu şampiyonanın öğrencilerimiz açısından iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda da desteklerimiz devam edecek” sözlerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.