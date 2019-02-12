Tırmanma sporuna destek devam edecek

Ayak Sakarya yarışmasında yer aldı. Yarışma sonucunda 2 sporcu 10. ve 11. sırada yer alırken mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşayarak Öğrenme ve Macera Park'ta eğitim alan Spor ve Tırmanış öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Boulder 2. Ayak Sakarya yarışmasında yer aldı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplamda 160 sporcu katıldı. Yarışmada Macera Park adına ‘Küçük C Erkekler' kategorisinde yarışan Kerem Sağır 10. ve Enes Kadir Deribaş yarışmayı 11. sırada tamamladı. Aile ve Çocuk Hizmetleri Murat Kıroğlu yaptığı açıklamada, “Bu şampiyonanın öğrencilerimiz açısından iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda da desteklerimiz devam edecek” sözlerine yer verdi.