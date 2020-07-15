TMF'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında motorlara binerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler. Saat 06.00'da sürüşe geçen motosiklet sürücüleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler. Sürücüleri Sakarya Otoban gişelerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu karşıladı. Sürücülerle birlikte motosiklete binen Yüce, Sofuoğlu ve Kaya 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ve evini ziyaret ettiler. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet ettikten sonra motosiklet sürücüleri Ankara'daki törene katılmak için hareket etti.