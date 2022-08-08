TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.