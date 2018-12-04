Toçoğlu, Sakarya Kafkas Kültür Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı ve dernek üyelerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu makamında ağırladı. Hoş sohbet eşliğinde geçen programda Başkan Toçoğlu gelen herkese teşekkür etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olduğu günden itibaren Zeki Toçoğlu'nun hiçbir desteğini esirgemediğini belirten Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı, “2009 yılında Zeki Başkanımızın göreve gelmesi derneğimiz için milat oldu. Başkanımız Kafkas milletlerini tek çatı altında toplayan derneğimize bir arsa tahsis etti. İnşa çalışmaları sürüyor. Tüm özel günlerimizde yanımızda yer aldı. Dilediğimiz her an bizlere kapısını açtı. Toçoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan Kafkas Kültür Derneğimizin kültür evi binasının inşaatı tamamlanmak üzere. İnşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun kafkas halklarının gönlünde unutulmaz bir yeri olacak” dedi.

Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nin nazik ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Balbalı köyünde Abhaz hemşehrilerimizin konuğu olmuştuk. Buluşmamızda tıpkı bugün olduğu gibi duygu dolu anlar yaşamıştık. Sizlerle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.