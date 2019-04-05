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Toçoğlu, yerini Ekrem Yüceye devretti

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.


2009 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeki Toçoğlu, görevini yerel seçimlerde yüzde 65 oy alan Ekrem Yüce'ye devretti. Devir teslim töreninde AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.


10 yıllık görev süresinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Ekrem Yüce'ye devreden Zeki Toçoğlu, “10 yıllık süreçte görevimizi hakkıyla yapmaya gayret ettik. Şimdi hemşirelerimize hizmet yolunda bu önemli görevi Ekrem Yüce'ye devrediyorum. İnşallah bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Sakarya'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem Yüce, “Zeki Toçoğlu bugüne kadar Sakarya'mıza çok iyi bir şekilde hizmet sundu. İnşallah bu hizmeti çok iyi bir şekilde sürdürmeye, hemşirelerimizin yaşam standartlarını arttırmaya gayret göstereceğim. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


10 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeki Toçoğlu, Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem Yüce'yi tebrik ederek, “AK Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yine büyük bir başarı kazandı. Milletimizin desteğiyle seçimlerde yüzde 65'lik bir oy oranı elde ettik. 10 yıllık süreçte görevimizi hakkıyla yapmaya gayret ettik. Şimdi hemşirelerimize hizmet yolunda bu önemli görevi Ekrem Yüce'ye devrediyorum. İnşallah bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesinde Zeki Toçoğlu'ndan görevi teslim alan Ekrem Yüce, “Zeki Toçoğlu bugüne kadar Sakarya'mıza çok iyi bir şekilde hizmet sundu. İnşallah biz de bu hizmeti çok iyi bir şekilde sürdürmeye, hemşirelerimizin yaşam standartlarını arttırmaya gayret göstereceğim. Başkanımızın çalışmalarından büyük mutluluk ve memnuniyet duyduk. Zeki Toçoğlu'na bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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