Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplamda 22 bin 25 TL para kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesinde tombala oynandığı ihbarını alan Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri fındık bahçesindeki barakaya baskın düzenledi. Fındık bahçesindeki barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y. H.A. ve S.K. isimli şahıslara Kabahatler Kanununun 34 üncü maddesi gereğince 6 bin 125 TL ve yine aynı şahıslara Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince 15 bin 900 TL. idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde yapılan aramada 89 adet oyun markası, 317 adet oyun pulu, 25 adet tombala kağıdı, 2 adet ışıldak, 1 adet jeneratör, 10 metre elektrik kablosu, jeneratör için 3 litre benzin ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kaba üst aramasında 47 bin 252 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı.