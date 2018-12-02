Tomurcuk çevre eğitimlerine devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor.

Tomurcuk son olarak Fatih İlkokulu, Kızılcıkorman İlkokulu, Mustafa Kemal Paşa İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Berna Yılmaz İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Projemiz kapsamında ilkokullardaki çevre eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim projemizle gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmayı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.